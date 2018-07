Resultado: promoção final da Copa do Mundo 2018

A última promoção da Copa do Mundo feita pelo Jornal Correio do Povo do Paraná, em parceria com a Rede Lar Supermercados, foi encerrada pela tarde de domingo (15), com o encerramento do Mundial da Rússia.

Os palpites tiveram início no dia 12 de julho e foram encerrados com o início do jogo da final entre França e Croácia. Em dois dias e meio, mais de 200 pessoas disseram, em sua opinião, qual seria o placar que consagraria o campeão deste ano.

Portanto, conhecemos o grande vencedor. Apenas uma pessoa acertou corretamente o placar (França 4 x 2 Croácia) e seguiu as regras estipuladas na competição.

Confira se você foi o sortudo:

Grande vencedora – Silvana do Nascimento Ossovski: ganhadora de R$ 150 em vale compras na Rede Lar Supermercados.

A vencedora deve comparecer no Jornal Correio do Povo do Paraná com documento de identificação para retirada do prêmio. Parabéns!

Post da promoção