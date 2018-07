Revoltado, ex-marido mata mulher a facadas

A vítima do brutal crime (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas pelo ex-marido, na noite desta quarta-feira (25), em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu quatro dias após o pedido de separação.



O homem teria se revoltado com o fato da vítima entregar todas suas roupas para a mãe dele, mostrando que assim não haveria volta no relacionamento. Filha da vítima, uma adolescente de 14 anos presenciou o crime e também ficou ferida após tentar impedir a ação do padrasto.



O delegado Derick Moura Jorge explicou que a vítima já havia registrado boletim de ocorrência do suspeito de 41 anos por conta de ameaças.

"Depois de todo esse primeiro procedimento, ela retornou e disse que havia dado mais uma chance para ele. No sábado, eles novamente terminaram e o ex-marido se revoltou. Após encontrar as roupas na casa da mãe, ele investiu fisicamente e a matou nesta quarta-feira", explicou.

Segundo a Polícia Civil, a filha da vítima estava em casa e tentou impedir as agressões, também ficando ferida. O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Ponta Grossa. A Justiça já autorizou a prisão preventiva e o agressor é considerado foragido.

Fonte: Banda B.