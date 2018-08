Rezar, vivenciar e refletir a palavra de Deus

Iniciada no último domingo (12), a Semana Nacional da Família tem sua programação estendida até domingo (19). Celebrada pela Igreja Católica Romana no Brasil, o evento tem sua organização regida pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispis do Brasil (CNBB) e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF).

Realizado anualmente, em 2018 o tema do evento é “O Evangelho da Família, alegria para o mundo”. Este é o mesmo abordado pelo IX Encontro Mundial das Famílias, que deve ser realizado de 21 a 26 de agosto, em Dublin, capital da Irlanda.

OBJETIVO

“O objetivo do evento é ajudar as famílias a pensarem cada vez mais na sua importância e fazer com que elas possam resgatar na sociedade a família como ‘célula vital’”, comenta o assessor nacional da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, padre Jorge Alves Filho.

Durante os dias, diversas atividades estão sendo realizadas nas paróquias, dioceses e demais comunidades de todo o país. A programação gira em torno do tema proposto pela Semana Nacional da Família.

CANTU

Na Cantu, missas e solenidades estão sendo realizadas desde o domingo. A Paróquia Santana de Laranjeiras do Sul convida as instituições de ensino e empresas do município para participarem das missas que acontecem até domingo (19) às 19 horas. O Gesto Concreto, que provém de uma ação voluntária e coletiva que visa arrecadar donativos para famílias carentes, está sendo realizado também. As missas tem temas diversos à cada realização.

Em Cantagalo a Paróquia Imaculada Conceição, além da realização das missas segmentadas, aproveita a ocasião para arrecadar donativos para a caridade. Os fiéis tem levado a cada dia um alimento: arroz, macarrão, óleo de cozinha, açúcar, farinha de biju e feijão.

Já em Rio Bonito do Iguaçu, as missas também estão ocorrendo à todo vapor. A Paróquia Santo Antônio de Pádua tem uma programação específica: no domingo foi o dia da benção dos pais, na segunda, foi o dia de abençoar o sal, a água e os alimentos. Ontem (14), a benção foi destinada às famílias, chaves das casas e dos carros.

Hoje (15) será a vez dos casais. Ainda terão missas destinadas às crianças e mães grávidas; famílias e objetos de devoção; dos catequizandos e dos jovens, nos dias subsequentes, respectivamente.