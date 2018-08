Rio Bonito: capotamento na BR 158 faz três vítimas

O carro completamente destruído (Foto: Divulgação/Educadora)

Durante a noite desta terça-feira (7), a equipe do Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul foi acionada para atender um acidente de trânsito, do tipo capotamento, na BR 158 em Rio Bonito do Iguaçu.

No local, a equipe constatou que três vitimas do sexo masculino haviam sido transportadas para a Casa Hospitalar de Laranjeiras pelas ambulâncias locais.

Os homens estavam em um Volkswagen Golf com placas de Laranjeiras do Sul, porém todos são moradores de RBI.

Segundo informações repassadas no local do acidente, os jovens estavam vindo de um jogo de futebol, quando perto das 20h30 uma roda traseira saltou causando a perda do controle do veículo, o qual colidiu com uma árvore às margens da rodovia.

A equipe da Policia Militar (PM) está no local sinalizando o trecho. Até então nenhum nome foi divulgado.

