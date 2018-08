Rio Bonito do Iguaçu: pouco caso ou desinteresse?

Integrantes do MST, do acampamento Herdeiros da Terra de Primeiro de Maio, ocuparam na manhã desta segunda-feira (27) a prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do município, o ato é pacífico e os manifestantes ocupam os corredores e das salas da prefeitura. Pela manhã o expediente foi normal, no entanto, na parte da tarde o prefeito Ademir Fagundes (Gaúcho), resolveu dispensar os servidores e interromper o atendimento ao público.

De acordo com a professora Ana Hammel, coordenadora do setor de Educação, o motivo é o descumprimento de acordo, por parte do prefeito, que se comprometeu e readequar as estradas por onde passa o transporte escolar. Segundo ela, a situação é precária e várias tentativas foram feitas no sentido da prefeitura fazer a readequação das estradas.

“Há muito tempo estamos reivindicando melhorias nas estradas, já denunciamos a situação ao Ministério Público. Realizamos uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Rio Bonito do Iguaçu, com a presença do prefeito e de centenas de pessoas, mas não se chegou a um acordo”, explica a professora.

Cobrança periódica

Ana Hammel esclarece que desde o dia 26 de junho, periodicamente os pais têm cobrado a prefeitura, que tem argumentado não ter legalidade e nem recurso para resolução da questão.

“A situação se agrava a cada dia. São 400 crianças que estão sem aula por falta de transporte. O prefeito assumiu compromisso com o Ministério Público e não cumpriu e isso motivou a ocupação da prefeitura na manhã de hoje (27)”, afirmou Ana.

A professora informa ainda que como houve troca do promotor que participou das audiências, o foco agora é informar ao novo promotor o que está ocorrendo e o compromisso assumido publicamente pelo prefeito Ademir Fagundes.

“Há uma recomendação do MP que o prefeito cumpra imediatamente todas as questões para assegurar a aula, mas infelizmente ele não tem feito isso, então os pais e alunos decidiram pressionar através da ocupação”, garante a professora.

Reivindicações

Logo após a ocupação da prefeitura de Rio Bonito, o MST divulgou uma pauta de reinvindicações, entre elas estão:

- Adequação e cascalhamento imediato dos 150 km de estrada que são linhas escolares no Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio:

- Ampliação do transporte escolar no Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio no segundo semestre de 2018. Mais três linhas são necessárias além das duas já existentes;

- Disponibilização do micro-ônibus (prometido em campanha eleitoral e também na última audiência feita pelo Acampamento com o prefeito municipal) para transporte de pacientes do acampamento até a sede do município ou até outros municípios, quando necessário.

Em comunicado distribuído à imprensa, o setor de educação do MST, divulgou: “de acordo com levantamento feito nos últimos anos os estudantes dos assentamentos e acampamento, perderam em média de 30 a 50 dias letivos. Segundo registros, em 2013 foram 51 dias letivos prejudicados, em 2017 foram 33 dias letivos e em 2018 já foram 10 dias (dados até 07 de maio de 2018).

As estradas em condições ruins de trafegabilidade também interferem no tempo aula, mesmo em dias ensolarados, pois fazem com que algumas linhas de ônibus cheguem atrasados até 30 minutos do início das atividades e que as aulas terminem mais cedo.

Somando os dias letivos com o atraso diário de algumas linhas de ônibus, a perda é muito grande e só contribui para a manutenção de uma das regiões mais empobrecidas do Estado do Paraná.

Faz-se urgente a elaboração de um Plano Estratégico para garantir os direitos da população do campo”, diz trecho do comunicado.

Ministério Público

Em consulta ao MP, o promotor Michael Junio Gebeluky, esclareceu que em uma das reuniões com representantes do MST e da prefeitura de Rio Bonito, ficou acordado entre as partes, que a prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, se compromete em readequar os trechos mais críticos por onde passa o transporte escolar.

“É uma área em litígio, mas em discussão com os envolvidos, o MP recomendou que fosse feito a recuperação das estradas para garantir o transporte dos estudantes, pois mesmo havendo demanda sobre a propriedade da área, entre a Araupel, MST e Incra e de não ter uma definição a quem é de direito, houve consenso em fazer prevalecer o interesse superior da criança e do adolescente em ter o acesso à educação”, afirmou o promotor.

Segundo o promotor foi estipulado um prazo para que a situação fosse resolvida com a readequação das estradas feitas pela prefeitura, mas o prazo terminou e o MP ainda não teve resposta.

De acordo ainda com o promotor ainda é cedo para saber se cabe alguma medida punitiva em relação ao descumprimento do acordo, no entanto é preciso salvaguardar o direito da criança.

“Pelo que nos foi passado são centenas de crianças que estão tendo tolhidos o direito de acesso à educação por falta de transporte”, finalizou Michel.

Jogo de empurra

Na audiência pública realizada em junho, ficou claro que há um jogo de empurra entre o Governo federal e o município.

Por ser uma área de ocupação e com demanda jurídica, o município afirma não ter condições de realizar os serviços de manutenção da estrada por onde passa o transporte escolar. O governo Federal por sua vez não atende as reinvindicações da comunidade e não libera recursos para que os serviços sejam feitos.

E nessa quebra de braços, que perde são os estudantes, que muitas vezes se vêm alijados de irem à escola por não terem transporte.

É lei

A Constituição Federal1 de 1988 dispôs sobre a educação elevando-a a categoria de princípio e de pilar para o desenvolvimento da sociedade brasileira, indicando, como objetivo precípuo, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Destaca-se, entre os princípios apontados para o desenvolvimento do ensino, a promoção de ações que assegurem a igualdade de condições para o acesso e a permanência à escola.

Sabe-se que o contexto social brasileiro é permeado pela desigualdade e pela falta de oportunidades ao exercício de muitos dos direitos fundamentais do cidadão. Esta realidade, por vezes, é tão forte que a simples disponibilização do ensino público e gratuito não é suficiente para assegurar o acesso e a permanência da criança e do jovem na escola.

O educando, em especial o mais carente, possui inúmeras dificuldades para manter-se na escola, tais como: alimentação, transporte, vestuário e material didático para uso diário. Por essas razões, o oferecimento do ensino público gratuito, muitas vezes, não é suficiente para permitir o acesso desse aluno na escola ou mesmo para assegurar a sua permanência no ensino. Foi pensando nessa realidade que o legislador constituinte atrelou ao dever de oferecer a educação, outras obrigações que se podem chamar de “acessórias”, mas que, na verdade, complementam o direito ao ensino público e por meio das quais se possibilita o acesso e a permanência do educando no ambiente escolar.