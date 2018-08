Rio Bonito: meliantes são seguidos após furtarem residência de idoso

A Polícia Militar (PM) do destacamento do município de Rio Bonito do Iguaçu atendeu uma situação de furto qualificado durante a noite de ontem (30).

Segundo o relato, por volta das 21h30, entrou em contato com o celular da viatura da PM o senhor J. C. F., o qual relatou que havia ocorrido um furto na residência de um vizinho.

De acordo com o solicitante, junto de outros vizinhos, ele teria seguido os possíveis autores do furto até a entrada do cemitério da Localidade Campo do Bugre.

Dois homens em uma motocicleta azul, um trajando moletom cinza com capuz e o outro camiseta branca, passaram em frente ao cemitério sentido Campo do Bugre, tomando rumo ignorado.

A equipe policial então prontamente se deslocou até o local, sendo que em contato com o solicitante, efetuou buscas no cemitério, bem como nas proximidades e na comunidade Campo do Bugre, a fim de localizar os suspeitos, porém sem êxito.

A equipe então foi até a residência da vítima do furto, o senhor F. A. L., de 74 anos, que relatou ter se ausentado de sua residência durante o dia para trabalhar em uma fazenda vizinha.

Ele disse que quando retornou, por volta das 17 horas, se deparou com os cadeados da porta principal da casa quebrados e notou também que, do interior da casa, havia sido subtraído um botijão de gás.

O senhor J. C. F. disse ter avistado os dois homens na motocicleta com um botijão de gás por volta das 21 horas nas proximidades do local do furto e, tendo ciência de que o crime havia ocorrido à tarde, relacionou os fatos, tentando conter os possíveis autores, porém sem êxito, como relatado anteriormente.

Diante dos fatos, a equipe policial orientou a vítima e o solicitante quanto aos procedimentos cabíveis.

Com informações da PM.