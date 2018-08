Rio Bonito: “vou atorar sua cabeça com o facão e chutar depois”

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Rio Bonito do Iguaçu atendeu um caso de incêndio e violência doméstica durante o fim da tarde de ontem (15).

Por volta das 18h20, foi até a PM a senhora I. J. L. de 47 anos, a qual relatou que seu amásio, o senhor J. V. L. de 49 anos, havia colocado fogo em sua residência, na localidade Assentamento Ireno Alves, comunidade São Francisco às 13 horas.

Ela relatou ainda que o senhor J. V. L. agrediu ela e seu filho, o menor L. N. C. L. de 14 anos, e ainda teria tentado colocá-los dentro da casa no momento em que ateava fogo.

Ainda de acordo com a vítima, ela conseguiu escapar com seu filho e pedir ajuda a sua filha e genro, que disseram que o senhor J. V. L., após ter colocado fogo na casa, os ameaçou dizendo que colocaria fogo também na casa destes.

A vítima disse ainda que o homem teria a ameaçado, dizendo que iria “atorar sua cabeça com o facão e chutar depois”. A PM então se deslocou até a localidade e encontrou o autor do fato, momento esse em que foi dada voz de prisão e algemado.

Os militares constataram que no local ainda havia fogo do incêndio que destruiu completamente a casa. As partes envolvidas foram encaminhadas até a 2ª SDP de Laranjeiras do Sul para os procedimentos cabíveis.

Com informações da PM.