Samu regional: prefeitos assinam protocolo de intenções para instalação

O novo consórcio vai oferecer mais exames e especialistas aos moradores dos 20 municípios atendidos (Foto: Divulgação)

Os 20 municípios pertencentes a 5ª Regional de Saúde e o Governo do Estado elaboraram um documento que define as regras de funcionamento do Consórcio Intergestores de Saúde, que vai substituir o Cisfap, CIS e Assiscop.

Esse documento deve ser aprovado como lei na Assembleia Legislativa e nas Câmaras Municipais de Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Palmeiras, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Prudentópolis, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Virmond.

50% das despesas fixas do consórcio serão pagas pelo estado, no limite de R$ 1,60 por habitante. O outro 50% do custo fixo será rateado pelos municípios. Caberá aos municípios pagar pelos procedimentos que serão realizados Por seus moradores. Ou seja, as consultas, exames, cirurgias serão pagas integralmente pelos municípios de acordo com a quantidade usada mensalmente.

SUPORTES

De acordo com o prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva, o principal ponto de atendimento será o Centro de Especialidades, estrutura que fica em Guarapuava. Inicialmente também vai funcionar uma unidade descentralizada em Laranjeiras do Sul.

“Este é um trabalho que está apenas começando e se consolidará ano que vem, pois é um longo caminho que temos a percorrer. Fizemos apenas uma reunião para definir o modelo que queremos. Unimos quatro consórcios e agora temos um que atenderá a 20 municípios, tendo o estado como sócio e parceiro. Vamos lançar as bases do Samu pelo novo consórcio e pelo modelo que estamos desenhando terão quatro bases, sendo em: Guarapuava, Prudentópolis, Pitanga e em Laranjeiras”, conta Berto.

Segundo ele, cada base terá um suporte avançado com equipes médicas e suportes básicos com todos os profissionais para que possam dar tratamento digno aos casos de urgência e emergência. “Muitas vezes perdemos pessoas com infarto, AVC, porque entre o ocorrido e o atendimento demora. Sabemos que em casos de acidentes e situações de trauma, a rapidez no atendimento é que define a salvação da vida ou não e em que condição, quais serão as sequelas”, enaltece.

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Para efetivação, todos os municípios deverão enviar à Câmara de Vereadores, o protocolo de intenções para constituição do Consórcio. De acordo com o vice-prefeito e secretário de Saúde de Laranjeiras do Sul, Valdemir Scarpari, o projeto começou a ser analisado pelos vereadores na sessão de ontem (25).

“Esse novo consórcio vai gerenciar todo serviço de especialidades que o estado oferece, uma obra de mais de R$ 11 milhões e mais de R$ 6 milhões em equipamentos”, destaca o secretário.

“O protocolo foi enviado aos vereadores e tenho certeza que os 13 edis votarão a favor, pois é um grande benefício, um grande avanço para a saúde da região. Isso vai baratear os custos e vamos poder oferecer muitos mais exames e outras especialistas que ainda não temos”, completa Scarpari.

A estrutura do Consórcio terá 12 cargos comissionados e 65 cargos efetivos. Os salários variam de R$ 7.717,65 a R$ 1.270,00.