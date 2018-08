Seminário de enfrentamento a violência contra mulher reúne 300 pessoas

Com intuito de promover um amplo debate sobre os aspectos relacionados à violência contra a mulher, especialmente neste mês de agosto, data da Lei Maria da Penha, o Conselho da Comunidade de Laranjeiras do Sul realizou ontem (23), o I Seminário de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher e Pela Paz em Casa.

A violência doméstica contra as mulheres têm estatísticas crescentes e assustadoras, precisando ser enfrentado urgentemente pelos serviços e profissionais da saúde, da educação, da assistência social, entre outras, pois a violência doméstica é uma das principais formas de violência sofrida pelas mulheres e também uma das mais invisíveis. Ela pode ser cometida por familiares ou outra pessoa, causando dano físico, sexual, moral ou psicológico à mulher e nos casos mais graves até a sua morte.

Estiveram presentes no evento a presidente do Conselho da Comunidade, Dra. Iracema Pereira de Carvalho, vice-presidente, Dr. Vinícius Sterza, juiz da Vara de Execuções Penais de Laranjeiras, Dr. Alberto Moreira Cortes Neto, Major Heraldo de Lima, delegado-chefe da Polícia civil de Laranjeiras, Dr. Helder Andrade Lauria, promotor de Justiça, Dr. Bruno Rinaldin, secretária de Assistência Social, Eliza Gemelli da Silva.

VIOLÊNCIA E O DIREITO

A primeira palestra, ministrada pelo promotor Bruno Rinaldim, abordou sobre a violência doméstica contra as mulheres na percepção do Direito.

“Fato é que a violência doméstica e familiar é uma questão histórica e cultural anunciada, que ainda hoje infelizmente faz parte da realidade de muitas mulheres nos lares brasileiros. Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar almeja-se que essa realidade mude e a mulher passe a ter instrumentos legais inibitórios, para que não mais seja vítima de discriminação, violência e ofensas dos mais variados tipos”, destaca o promotor.

De acordo com a psicóloga do Conselho da Comunidade, Viliane Wachak, nos dois períodos, 300 pessoas participaram do evento e também puderam tirar dúvidas a respeito do assunto.

VIOLÊNCIAS DE GÊNERO

No período da tarde, quem ministrou a palestra sobre violências de gênero em perspectiva, foi a professora Luciana Rosar Fornazari, retratando que a violência de gênero apresenta diferentes manifestações, como atos que causam sofrimento ou dano, ameaças, coerção ou outra privação de liberdade.

“Estes atos manifestam-se em todos os âmbitos da vida social e política, entre os que se encontram a própria família, o Estado, a educação, os meios de comunicação, as religiões, o mundo do trabalho, a sexualidade, as organizações sociais, a convivência em espaços públicos, a cultura, etc", cita.

E por fim, a palestra das 15 horas abordou sobre homens violentos, com a professora Kety Carla de March.