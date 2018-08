Senhora é enganada e cai no golpe do bilhete premiado

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Nova Laranjeiras foi acionada, perto das 11h25 de hoje (31), para dar atendimento a um caso de golpe do bilhete premiado, na Rua Santa Catarina, centro da cidade.

A equipe da PM recebeu a chamada através do celular do destacamento, sendo que a senhora M. G. S., a qual é gerente do banco, relatou que uma senhora havia sido vitima de um golpe.

Os policiais foram até a agência, e em contato a senhora M. G., ela disse que dois indivíduos a abordaram próximo do banco dizendo ter ganhado um prêmio de loteria. Porém, seria necessário que a senhora depositasse certa quantia para assegurar a premiação, e que ela posteriormente seria recompensada em dinheiro.

Diante de toda a história, a senhora acabou entregando seu cartão de crédito e a senha para os indivíduos que realizaram empréstimo no valor aproximado de R$ 2.400 e saque no total de R$ 2.100 na agência da cidade, além de dois saques no valor aproximado de R$ 1.900 na agência de Laranjeiras do Sul.

Para a equipe a senhora relatou apenas que os indivíduos estavam com um carro branco com o teto vermelho, não sabendo marca, modelo ou placa do mesmo. Sobre os indivíduos ela disse que um estaria usando roupas brancas com estatura baixa e teria se passado por médico, e outro aparentava ter algum tipo de deficiência com estatura baixa.

A equipe realizou buscas nas imediações e posteriormente retornou a agência para solicitar as imagens do monitoramento a fim de levantar mais informações sobre os suspeitos. Porém, de acordo com a gerente do banco, só poderão ser disponibilizadas as imagens no final da tarde.

Com informações da PM.