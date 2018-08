Sicoob garante R$5,3 milhões para os cooperados

A apresentação do resultado aconteceu na agência de Laranjeiras do Sul (Foto: Polliana Gurnaski)

No 1º semestre de 2018, o Sicoob CrediCapital atingiu índices importantes de crescimento. Esses resultados foram apresentados aos cooperados na tarde de ontem (9) na agência do Sicoob de Laranjeiras do Sul. De acordo com o presidente Guido Bresolin Junior, o balanço fechado em julho mostra que foram apurados R$5,3 milhões, sobra que será distribuída aos cooperados no final do ano, após a assembleia.

Para Guido, esse número positivo é um crescimento muito significativo para a cooperativa, tendo em vista que a regional de Laranjeiras, apresentou mais de 27% de crescimento em número de cooperados. “E temos resultados positivos em todos os outros números. Realmente estamos recebendo novos associados, as pessoas estão vindo e conhecendo a forma diferenciada de atendimento e taxas de juros do Sicoob”, destaca o presidente.

Ele cita que a cooperativa está preparada para um crescimento em torno de 30% de cooperados esse ano. “Esperamos mais sócios, temos várias ampliações de nossas agências para suportar esse crescimento, como aqui em Laranjeiras do Sul que temos um espaço mais amplo para esse atendimento aos nossos cooperados”, cita.

MAIS ASSOCIADOS

Guido menciona que em 2017, o Sicoob Credicapital teve 4 mil novos associados e este ano, o objetivo é subir para 6 mil. “Todos nossos cooperados são atendidos de maneira humanizada e de forma segmentada. Todos que vem para nossa agência, tem muitas opções em créditos, baixas taxas de juros. Buscamos apoiar para que a pessoa possa realizar seus sonhos, comprando a casa própria, carro, um bem para sua empresa e também apoiamos o agricultor para que ele possa realizar uma melhoria na sua propriedade. Estamos aqui para prestara assessoria”, enaltece o presidente.

‘VEM COMIGO’

O Sicoob conta com a promoção Vem Comigo pro Sicoob, que a cada operação realizada, o cooperado ganha uma raspadinha. RASPOU, ACHOU, GANHOU. São milhares de prêmios instantâneos. E ainda você pode concorrer: dois Renault Kwid, três Honda CG Fan 125, três Iphones 8 64 GB, 21 cartões presente de R$1000 cada e 4 mil prêmios instantâneos. “Essa promoção incentiva quem indica e quem vem para o Sicoob: são dez raspadinhas para cada para concorrer a brindes e prêmios”, diz Guido.

COOPERATIVISMO

O presidente enaltece ainda, o crescimento do cooperatismo no Brasil. De acordo com ele, tem crescido de 25 a 30%. “O cooperativismo é um modelo centrado no ser humano, na conexão de pessoas com propósito comum de geração de prosperidade. E todos os recursos gerados a partir desse modelo permanecem na sua região de origem, distribuindo riqueza e criando empregos nas comunidades”, finaliza Guido Bresolin.