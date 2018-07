Sul terá temperaturas de -10°C no fim de semana

A cidade de Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense (Foto: Divulgação/Leonardo Brocker/Guasca Tur)

O frio mais intenso do ano vai dar as caras na região sul do Brasil em breve. Uma massa de ar polar chega ao Rio Grande do Sul no fim de semana, dias 7 e 8 de julho, e faz as temperaturas despencarem.

A previsão indica temperaturas abaixo do zero no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em grande parte do Paraná a partir do próximo domingo (8).

Em Laranjeiras do Sul, o domingo será marcado com uma queda na temperatura, apesar de não fazer muito frio, dos 15°C de sábado (7) para 11°C, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR).

Ainda segundo o SIMEPAR, o clima gelado chega “chegando” na quarta-feira (11), quando os termômetros devem marcar mínima de 3°C, seguindo a terça-feira (10) que deve marcar 4°C.

Porém quem for “turistar” na serra catarinense, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), deve ir bem agasalhado: a mínima em Urupema (SC), uma das cidades mais frias do país, pode ficar entre -5°C a -10°C!

Você não leu errado, é isso mesmo: dez graus abaixo de zero! Em Curitiba, a capital mais gelada do Brasil, a mínima prevista é de -3°C (3 graus negativos)!