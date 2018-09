Suspeito de causar acidente com mortes deve se apresentar hoje, afirma delegado

O grave acidente ocorrido na noite de sábado (1º), na BR 277, em frente a Mecânica Guerra em Laranjeiras do Sul, que envolveu dois veículos sendo um Gol e um Santana, ambos com placas de Laranjeiras do Sul, que vitimou fatalmente duas pessoas, Francisco Gabardo, morador da comunidade Passo Liso e Anita Rech, residente em Laranjeiras, deve ganhar novos contornos a partir desta terça-feira.

De acordo com o delegado adjunto da 2ª SDP, Igor Corso, sobre o motorista do Gol, identificado como Junior Vieira dos Santos que não permaneceu no local do acidente, há suspeitas de que estivesse embriagado no dia da ocorrência. O delegado foi informado pela defesa que o suspeito deve se apresentar hoje às 14 horas na delegacia acompanhado de seus advogados.

“De acordo com a perícia foram encontrados recipientes de bebidas alcoólicas no veículo sinistrado, dirigido por ele, isso pressupõe que o motorista estaria embriagado. Mas como não foi feito o exame etilométrico, estamos apurando o trajeto que ele fez, de onde saiu antes de trafegar com o veículo e se há testemunhas que o viu ingerindo bebida alcoólica”, diz o delegado.

Pena

Dr. Igor ressalta que caso seja comprovado a embriagues do acusado, ele poderá responder por crime de homicídio culposo, quando não há a intensão de matar, porém como ele não permaneceu no local há um agravante, que poder alterar a pena.

Desde 19 de abril deste ano, houve mudanças em normas do Código Nacional de Trânsito. A principal delas é a aplicação de uma punição mais severa para quem dirige embriagado ou sob efeito de drogas e causa acidente com morte. Neste caso, a legislação passa a considerar uma pena de reclusão de cinco a oito anos, com a suspensão da carteira de habilitação ou a proibição do direito de obter a permissão para dirigir.

Sancionada no fim do ano passado, a Lei 13.546, de 19 de dezembro, prevê que os motoristas "sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência" sejam enquadrados na lei de trânsito por homicídio culposo (sem intenção de matar). Assim, ficam mantidas as possibilidades de punições alternativas, como pagamento de cestas básicas ou trabalho comunitário.

Anteriormente, a penalidade imposta ao condutor embriagado ou sob o efeito de drogas que causasse acidente com vítima fatal era de 2 a 4 anos, mas o delegado responsável por autuar o motorista em flagrante poderia fixar uma fiança. Uma vez pago o valor estipulado, o infrator poderia responder em liberdade. Agora, no entanto, essa possibilidade deixa de existir. Desta forma, somente um juiz poderá decidir pela liberdade ou não do motorista.

Nova Laranjeiras

Um outro caso em que o motorista é suspeito de estar dirigindo embriagado ocorreu na mesma noite na BR 277 em Nova Laranjeiras.

Este acidente foi por volta das 21h20, no km 473 da rodovia e de acordo com informações, um Fiat/Strada seguia no sentido Guaraniaçu-Nova Laranjeiras, quando o condutor perdeu o controle, saiu de pista e colidiu em um barranco.

No veículo havia cinco ocupantes, sendo que três passageiros estavam sendo transportados na carroceria do veículo. Duas vitimas foram encaminhadas com ferimentos graves para o HU em Cascavel e as outras três para um hospital de Laranjeiras do Sul.