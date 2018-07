Suspeito é preso ao invadir casa e disparar contra moradora

A Polícia Militar (PM) de Nova Laranjeiras atendeu a uma ocorrência de violação de domicílio e disparo de arma de fogo ontem (23).

Segundo o relatório policial, compareceu ao destacamento uma pessoa identificada como E. R. F., a qual relatou que estava em sua residência, quando escutou barulhos atrás de sua casa.

A vítima também disse que, ao verificar os barulhos, avistou uma pessoa que logo reconheceu como R. V., e ao indagar o que ele estaria fazendo ali, ele olhou para ela e disse palavras de baixo calão.

De acordo com o relato, em seguida o indivíduo apontou uma arma para ela e efetuou um disparo, o qual não a acertou, fazendo com que a senhora saísse correndo para o interior de sua residência.

Ela disse que o homem trajava uma camiseta de cor cinza e que não foi possível avistar o rumo que teria seguido.

A equipe policial realizou patrulhamento, sendo que assim avistou R. na Avenida Brasil, onde foi realizada a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado, e quando indagado sobre a arma, este disse não saber de nada.

Diante os fatos, foi dado voz de prisão, visto que a senhora manifestou interesse em representação, em seguida encaminhado para o DPM para confecção do boletim e posteriormente encaminhado para a 2ª SDP para as demais medidas cabíveis.

Fio efetuado o uso de algemas. A senhora compareceu no DPM no momento da confecção do boletim e reconheceu o autor, disse também que no momento ele estava com outra camiseta.

As partes foram orientadas quanto aos procedimentos.

Informações da PM.