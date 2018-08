Suspeito morre e policial é baleado na Megaoperação Sicariun

O Correio do Povo do Paraná conversou com o Major Heraldo de Lima, responsável pela 2ª Cia da Polícia Militar (PM) de Laranjeiras do Sul, sobre o apoio dos militares na megaoperação Sicariun, realizada pela madrugada de hoje (16) em Rio Bonito do Iguaçu, Quedas do Iguaçu e Pato Branco.

De acordo com o Major, a PM deu apoio na operação realizada pela Polícia Civil de Laranjeiras, coordenada pelo delegado chefe Helder Lauria, para cumprir 23 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão preventiva.

Lima destaca que a ação feita pelas autoridades foi bastante proveitosa, realizando a prisão preventiva de criminosos – suspeitos de homicídios, assaltos e furtos –, apreensão de armas e drogas, além de outros objetos furtados.

Ainda de acordo com o militar, a PM e os policiais da 2ª SDP vem a algum tempo trabalhando nas investigações levantamento de informações, juntamente do Ministério Público. A operação será, de forma periódica, mantida pelas autoridades.

Feridos

Segundo informações, um suspeito foi morto durante a ação (informação ainda não confirmada), um se manteve foragido e ainda um policial acabou saindo ferido baleado.

O policial militar foi baleado no braço e assim prontamente encaminhado para o hospital de Laranjeiras do Sul. Segundo informações da 2ª SDP, ele não corre riscos e passa bem. Ele foi identificado como Matachinki, de Quedas do Iguaçu.

Ex-prefeito detido

De acordo com as informações coletadas na 2ª SDP em Laranjeiras, o ex-prefeito de Saudade do Iguaçu, da gestão de 2001-2004, Luiz Giacomini, foi preso preventivamente pelo delito de receptação de madeira furtada.

Confira as fotos do material apreendido:

As apreensões feitas na operação. (Divulgação)