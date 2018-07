Suspeitos armados assaltam farmácia no centro de Laranjeiras

Um assalto foi registrado durante a tarde de hoje (24), perto das 15h45, no centro de Laranjeiras do Sul, próximo ao ginásio Laranjão.

Os trabalhadores da farmácia Viver Mais foram surpreendidos por dois suspeitos. Segundo as vítimas, um dos indivíduos portava uma arma de fogo e o outro uma faca.

Os bandidos levaram R$ 250 em dinheiro de troco do estabelecimento e tomaram rumo ao bairro São Miguel. A Polícia Militar (PM) foi acionada e faz buscas pelos autores do crime.

Segundo o relato das vítimas, os suspeitos estavam a pé e aparentavam ser menores de idade. Ninguém saiu ferido da ação.

Conforme o relatório da PM, os suspeitos eram dois indivíduos do sexo masculino, sendo um de aproximadamente 18 anos, pele morena clara, bigode e moletom verde de capuz, e o outro individuo aparentava ter aproximadamente 14 anos e estava com moletom preto também com capuz. Um dos indivíduos estava com uma arma de fogo, a qual a vítima relatou parecer uma garrucha .22.

As equipes da PM realizaram patrulhamento sendo abordado um individuo com as características de um dos meliantes, porém a vitima não o identificou como um dos autores.

Diante dos fatos, a PM realizou patrulhamento sem êxito. A vítima foi orientada dos procedimentos.