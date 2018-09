Tático, Coronel decide o jogo em três minutos e goleia AEL

A AEL segue zerada na segunda fase do Paranaense de Futsal Série Bronze. No último sábado (1º), a derrota veio em plena FASE, para Coronel Vivida: 4x1.

O JOGO

Durante os 15 primeiros minutos a partida foi equilibrada, com boas chances para ambas as equipes. Léo esteve cara a cara com o gol por duas ocasiões, em uma se atrapalhou com a bola e na outra isolou. Juninho também poderia ter aberto o placar, mas de frente para o gol jogou a bola ‘nos ares’.

O cenário da partida até então era surpreendente para ambas as torcidas. No lado da AEL, a surpresa era pelo bom desempenho do time em quadra, que enfrentara a principal força do campeonato.

Mas, toda essa postura estranha dos vividenses foi resumida da seguinte forma pelo arqueiro da AEL, Rodrigo Scheis: “Tática! Não se apavoram. É uma equipe que sabe onde e como chegar”.

Aos 16 minutos, Tomada recebeu bola na ponta direita e bateu cruzado rasante: 1x0. Dois minutos depois, Gaspar fez mais um: 2x0. Alguns segundos depois, foi a vez de Antônio pegar uma bola reboteada e aumentar a contagem: 3x0.

No segundo tempo, o Coronel passou a administrar o resultado. A AEL pecava nas saídas de bola, enquanto que os visitantes faziam isso com maestria. Nas poucas vezes que chegou ao gol de Bruninho, a AEL marcou. Em cobrança de falta próxima do círculo central, Juninho chutou forte e rasteiro. A bola bateu na trave direita e entrou: 3x1. Restando 7 minutos para o término do jogo, Juninho cometeu pênalti. Tomada bateu firme, deslocou Rodrigo e pôs números finais à partida: 4x1.

ANÁLISE DA PARTIDA

Antes de tudo é preciso ser sensato. A AEL é um clube que sofre para sobreviver atualmente e que seus dirigentes não sabem o seu futuro após o término do estadual. Já Coronel Vivida é um gigante. O projeto ‘dos caras’ é levar a equipe para a Série Ouro e disputar a Liga Nacional.

Porém, dentro de quadra isso fica de lado. A AEL teve boas oportunidades de abrir o placar. Poderia ter saído na frente e mudado a ‘figura’ da partida, mas desperdiçou suas oportunidades. Léo não estava bem e Romarinho também não teve uma boa performance. Rodrigo evitou um placar ainda mais elástico e Juninho foi o maior destaque entre os atletas ‘de linha’.

O elenco da AEL é ‘pesado’ se comparado ao dos visitantes e isso foi preponderante no resultado. O preparo físico falou mais alto. O destaque fica para a torcida do Coronel. Cerca de 40 torcedores viajaram em meio a chuva e estiveram na FASE. Cantaram, pularam e fizeram barulho antes, durante e após o jogo. O Coronel se sentiu em casa, literalmente, pois o número de simpatizantes da AEL, apesar de maior, não fazia barulho.

CAC

Jogando fora de casa, o Cantagalo também não foi bem. Derrota para Marechal Cândido Rondon: 5x3. Com os resultados, o Cantagalo cai para a 3ª colocação do Grupo G, mas têm o mesmo número de pontos do 2º, Marechal Cândido Rondon. A AEL é a lanterna do Grupo E e depende de um milagre para avançar de fase. No fim de semana, a Bronze dá uma pausa para o Galo, mas a AEL entra em quadra para receber Telêmaco Borba, novamente na FASE. Confira os demais resultados da 2ª rodada da 2ª fase e a classificação de momento:

M. C. Rondon 5x3 Cantagalo

Iate Londrina 4x0 Itaipulândia

Imbituva 4x2 Nova Santa Rosa

Francisco Beltrão 1x1 Faxinal

Telêmaco Borba 4x5 Tapejara

AEL 1x4 Coronel Vivida

Bituruna 2x6 Chopinzinho

Ivaiporã 3x2 Medianeira

PARANAENSE FUTSAL SÉRIE BRONZE – 2ª FASE

GRUPO D P J V SG 1 Chopinzinho 6 2 2 6 2 Medianeira 3 2 1 1 3 Ivaiporã 3 2 1 -1 4 Bituruna 0 2 0 -6

GRUPO E P J V SG 1 Coronel Vivida 6 2 2 7 2 Tapejara 6 2 2 6 3 Telêmaco Borba 0 2 0 -5 4 AEL 0 2 0 -8

GRUPÓ F P J V SG 1 Faxinal 4 2 1 4 2 Nova Santa Rosa 3 2 1 3 3 Francisco Beltrão 1 2 0 -3 4 Imbituva 0 2 0 -4