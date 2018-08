Telêmaco aplica ‘sonora’ goleada em Laranjeiras

Em maus lençóis! Essa é a situação do time de Laranjeiras do Sul na segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro Feminino. No sábado (18), a trupe de Sandrinha e cia foi até Telêmaco Borba enfrentar as donas da casa e não trouxe um bom resultado para a Cantuquiriguaçu.

Aos comandos do interino Eden Ruths, que substituiu o temporariamente afastado Fiapo, as laranjeirenses não foram páreas para a boa equipe local. Telêmaco Borba aplicou surpreendentes 13x1 e agora divide a liderança da tabela com Cianorte. O gol de honra de Laranjeiras foi marcado por Ariana. O time da Cantu segue na lanterna.

VAI TROCAR O COMANDO?

O técnico Paulo César Franco, o ‘Fiapo’, não esteve no banco de reservas neste último jogo. O contrato entre o clube, administrado pela secretaria de Esportes, e o treinador terminou há algumas semanas. As negociações sobre a renovação seguem e devem ter um desfecho em breve.