Ter uma casa própria é um sonho realizado

Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) Minha Casa Minha Vida, contempla mais 21 famílias rurais em Espigão Alto do Iguaçu (Foto: Lindomar Pereira)

A emoção foi o sentimento que imperou na manhã de sexta-feira (27) no município de Espigão Alto do Iguaçu, quando 21 famílias produtores rurais receberam as chaves da sua nova moradia do prefeito Hilário Czechowski, vice-prefeito Vanderlei Rohden, do presidente da Companhia Paranaense de Habitação (Cohapar), Nelson Cordeiro Justus, e dos vereadores.

As casas construídas pelo governo federal, em parceria com a prefeitura, Cohapar, Emater e Banco do Brasil, somam quase R$ 650 mil investidos no setor habitacional. A administração dos recursos é feita pelo Banco do Brasil. O município concedeu contrapartida em toda a parte de terraplanagem, abertura de fossas, ajuda na parte da instalação elétrica, infraestrutura, espaço para calçadas, entre outros.

As residências são avaliadas em R$ 29 mil cada e possuem 47 m², divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O programa é voltado ao atendimento de famílias com renda de até R$ 15 mil ao ano.

SOBREVIVÊNCIA

O vice-prefeito, Vanderlei Rohden, acompanhou a entrega e ressaltou a importância da fixação das famílias no campo. “É a valorização do homem do campo que se sente bem na propriedade é dignidade”, afirmou.

“Apesar da extensa agenda, me sinto orgulhoso e revigorado de participar de momentos emocionantes como este, em que é possível testemunhar de perto a felicidade das famílias de pequenos produtores rurais ao conquistarem moradias dignas, construídas dentro de suas propriedades”, destacou Nelson Justus, presidente da Cohapar

PERMANÊNCIA

“A entrega das casas rurais é muito importante, porque promove o bem estar daquelas famílias que mais precisam, incentivando a sua permanência no meio rural”, falou o prefeito Hilário Czechowski.

Conquistas com a municipalização

As ações que o atual governo tem direcionado ao município de Espigão Alto do Iguaçu têm auxiliado no crescimento e desenvolvimento da cidade, garantiu o prefeito. “Sem a parceria com o governo não teríamos condições de construir essas casas sozinhos, que tanto contribuem para melhorar a qualidade de vida da população”.

O evento contou com a presença também de diversas autoridades, destaque para o secretário da SEAB, Valdemir A. Almeida, gerente regional da Emater, Delmar Fracasso, prefeito Hilário Czechowski, vice Vanderli Rohden, Engenheiro Alcindo Penso, vereadores e proprietários das residências.