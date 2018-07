Tiroteio em igreja deixa mais de 26 mortos no Texas

Uma igreja batista de Sutherland Springs, no Texas (EUA), foi palco de um tiroteio na manhã deste domingo, 5. Sem dar dados concretos, autoridades policiais falam de multiplos mortos. Estima-se que cerca de 26 pessoas morreram segundo a agência AFP.

Segundo o site Dallas Morning News, o atirador entrou na igreja um pouco antes do meio dia (aproximadamente 15h30 no horário de Brasília) e abriu fogo contra os fiéis. A polícia local informou que o atirador morreu, mas ainda explicou como isso aconteceu. A identidade do criminoso também não foi revelada.

A imprensa local fala que hospitais vizinhos estão recebendo os feridos e que por isso o número total de pessoas acidentadas ainda não foi contabilizado. A cidade está cercada por policiais, inclusive por membros do FBI.

O ataque acontece menos de um mês depois do maior ataque a tiros da história recente dos Estados Unidos, quando o aposentado Stephen Paddock abriu fogo contra uma multidão que assistia a um festival de música country, matando 59 pessoas e ferindo mais de 500.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está em viagem ao Japão, disse que está acompanhado a situação na cidade de Sutherland Springs, no Texas, onde pelo menos 26 pessoas morreram após um atirador invadir uma igreja. Que Deus esteja com o povo de Sutherland Springs, no Texas. O FBI e as forças da lei estão no local. Estou acompanhando a situação desde o Japão, escreveu Trump, que está em Tóquio, no Twitter.

Fonte: Banda B