Trabalhador morre soterrado em obra na cidade de Guarapuava

Um funcionário da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG) morreu soterrado durante desmoronamento ocorrido numa obra na Rua Xavier da Silva, perto da Sociedade Atalaia, no Centro de Guarapuava.

A fatalidade aconteceu por volta das 11h30 desta quarta-feira (16), quando Laurival Rodrigues Lopes, conhecido como “Tio Bunda”, trabalhava numa vala. De acordo com informações preliminares, ele estava aposentado, mas continuava prestando serviços à companhia. O corpo já foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML). O trabalhador tinha 67 anos.

De acordo com o SindiUrbano a responsabilidade por essa fatalidade é da administração municipal de Guarapuava. “O empregado trabalhava sem as condições mínimas de segurança, sem os equipamentos adequados e em total desacordo com a Legislação Trabalhista e com as Normas de Segurança no Trabalho”.

De acordo com as informações repassadas ao sindicato pelos colegas, o trabalhador estava fazendo um serviço de manilhamento de rede de água pluvial (para escoamento da chuva). Ao assentar a manilha, houve um desmoronamento de terra que soterrou o trabalhador até a altura do pescoço.

O empregado foi imediatamente socorrido pelos colegas de trabalho até à chegada do Corpo de Bombeiros, mas foi constado que o trabalhador sofreu uma parada cardíaca e veio a falecer.

O sindicato está informando as autoridades sobre o ocorrido para cobrar as providências cabíveis e irá interromper as atividades da Surg nesta quinta (17) e promete fazer denúncias contra a empresa de economia mista. O portal tentou contato com o diretor-presidente da empresa, Fernando Damiani, mas ainda não foi possível conversar com ele.

