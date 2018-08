Traficante "Foguinho" é preso em Quedas do Iguaçu

O acusado e a droga apreendida (Foto: PM/Divulgação)

A Rotam da Polícia Militar (PM) de Quedas do Iguaçu foi acionada ontem (3), por intermédio da central de operações, para dar atendimento a solicitação de ligações anônimas.

As informações davam conta de que um indivíduo popularmente conhecido como "Foguinho", trajando blusa preta e calça jeans, estaria comercializando drogas na entrada da Vila Dias.

Ainda segundo uma das denúncias, "Foguinho" estaria vendendo os entorpecentes para outro indivíduo de roupa azul, sem maiores detalhes sobre a vestimenta do suposto usuário.

Devido ao amplo conhecimento dos policiais quanto ao suspeito, por diversas ocorrências, dentre elas tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, e pressupondo a veracidade dos fatos, a equipe foi de imediato até o local fatídico.

Foi logrado êxito na abordagem do individuo com as características repassadas, bem como o outro que estava próximo do local trajando blusa azul e calça jeans se evadiu em desabalada carreira, não sendo possível realizar a abordagem.

Em busca pessoal no suspeito Daniel Santos de Souza – "Foguinho" – foram localizadas seis pedras de substância análoga ao crack, totalizando 2,9g. As pedras eram de diversos tamanhos.

Com ele também foi encontrada a quantidade de R$ 52, separadas em três notas de R$ 10 reais, três notas de R$ 5, três notas de R$ 2 e uma moeda de R$ 1.

Quando indagado, ele informou que era usuário apenas de maconha, subentendendo-se que a droga apreendida era de fato para a comercialização.

Sendo assim, foi dada voz de prisão a Daniel pelo crime de tráfico de drogas, dito seus direitos constitucionais e conduzido até a sede da 2ª CIA de PM para a confecção do boletim de ocorrência.

Por fim, Daniel foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Informações da PM.