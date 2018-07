Tragédia: agricultor paranaense morre em acidente com máquina de silagem

Um agricultor morreu em um trágico acidente com uma máquina agrícola na manhã desta quarta-feira (6), em uma propriedade na zona rural de Cruzeiro do Iguaçu, região Sudoeste do Paraná.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalhador realizava silagem de milho quando parou para verificar o equipamento com ele ainda ligado. O homem caiu para dentro da máquina, foi puxado pelas pernas e teve o corpo "engolido" até a altura do abdômen.



Ainda segundo a equipe que atendeu a ocorrência, a grande dificuldade foi a retirada da vítima. A máquina precisou ser desmontada quase por completo para que o trabalhador pudesse ser resgatado.



Ele sofreu ferimentos graves nas pernas, na região pélvica e também no abdômen. A vítima perdeu muito sangue, o que agravou o estado de saúde. Socorristas e médico do Samu foram acionados. O helicóptero do Consamu, de Cascavel, inclusive, foi mobilizado para realizar o transporte, mas o agricultor morreu no local.



O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Francisco Beltrão. O nome do trabalhador não foi informado, apenas que trata-se de um homem de aproximadamente 65 anos.

Informações: Catve.