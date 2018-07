Trágico acidente mata família de cinco pessoas no Paraná

O carro completamente destruído pelo acidente (Foto: Divulgação)

Um trágico acidente na noite de ontem (2) na rodovia BR-369, próximo a comunidade Água Grande, no município de Mamborê, terminou com a morte de cinco pessoas da mesma família, entre elas, três crianças.

As cinco vítimas eram pai, mãe e três filhos, moradores na comunidade Pensamento, em Mamborê. Todos eles morreram no trágico acidente por volta das 19 horas de ontem.

A família voltava de Mamborê, onde havia se dirigido para fazer compras, em um veículo Ford Escort, quando houve a colisão frontal com o caminhão.

Morreram no acidente José Reinaldo da Cruz, 34 anos, Alexandra da Cruz, idade não divulgada, e os filhos do casal, Luan Gabriel da Cruz, 9 anos, Maria Vitória da Cruz, 4 anos, e Mariana da Cruz, 11 anos.

Um outro filho do casal, de 14 anos, também foi a Mamborê, mas estava voltando no carro de entregas do supermercado. O acidente ocorreu bem próximo à comunidade Pensamento, onde a família morava.

Corpo de Bombeiros, Samu e equipes da Viapar se uniram no atendimento da ocorrência, mas por conta da gravidade do acidente ninguém sobreviveu.

“O choque foi muito violento, com o caminhão passando por cima do carro.”

“Por mais rápido que foi atendimento, não foi possível resgatar ninguém com vida. O pouco que sobrou do carro ainda precisou ser cortado para a retirada dos corpos”, disse o tenente Anderson Luis Feijó, comandante do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e apurou que o caminhão envolvido no acidente estaria participando de um racha, com pelo menos mais dois caminhões.

Os condutores foram abordados pela PRF e levados para a delegacia de Mamborê. Com o impacto, o caminhão saiu da pista, mas o condutor não teve ferimentos graves. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Fonte: Tribuna do Interior