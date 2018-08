Trágico acidente mata motorista carbonizado em Candói

O carro em chamas após o acidente (Foto: Divulgação/Whatsapp)

Um homem morreu no final da manhã desta quarta-feira (8) vítima de um grave acidente na BR-277, entre as cidades de Candói e Guarapuava, no centro sul do Estado.

A vítima dirigia um Gol que bateu em um caminhão com placas de Francisco Beltrão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia sentido Cascavel e o carro, cuja placa não foi identificada, fazia o trajeto inverso.

No local do acidente há duas faixas e, segundo testemunhas, o carro ultrapassava vários veículos pela faixa central, quando invadiu a terceira faixa. Com isso, os dois veículos saíram da pista e pegaram fogo, logo após a colisão.



Segundo a PRF, o Gol invadiu a faixa contrária por motivo desconhecido. O motorista morreu carbonizado e o corpo foi recolhido ao IML de Guarapuava. Quanto ao motorista do caminhão, a PRF não divulgou seu estado de saúde. A pista ficou parcialmente interditada até as 15 horas.

Mais informações a qualquer instante.

Confira o vídeo: