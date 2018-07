Trenzinho de passeio tira vida de passageiro atropelado

O veículo que acabou ocasionando a tragédia (Foto: Divulgação/RSN)

Uma pessoa morreu após cair e ser atropelado por um trenzinho na noite deste domingo (29), no Centro de Prudentópolis. O veículo levava crianças da cidade para um passeio pelas ruas centrais.

De acordo com testemunhas, a vítima, de 37 anos, aproveitou o momento em que o trenzinho estava parado e subiu no intervalo de um vagão para o outro. Pessoas que estavam no veículo teriam orientado o homem a descer do local, que não é apropriado para o transporte de passageiros.

O motorista não viu que o homem estava no local e arrancou, fazendo com que a vítima se desequilibrasse e caísse na rua. O trenzinho ainda passou por cima do corpo do homem, que morreu na hora.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava.

Fonte: Massa News.