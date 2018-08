Três pessoas morrem em acidente na PR-478

Três pessoas morreram em um acidente na madrugada deste domingo (26) na PR-478, em Porto Rico, na região noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro com placas de Loanda e uma motocicleta com placas de Porto Rico bateram na rodovia, por volta da 1h45.

Ainda conforme a PRR, A moto e o carro seguiam de Porto Rico a São Pedro do Paraná,quando houve a colisão traseira.

O piloto e a passageira da moto, de 51 e 45 anos, respectivamente, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

As três pessoas que estavam no carro foram levadas com ferimentos graves para o hospital de Porto Rico. Porém, um rapaz de 25 anos acabou morrendo no hospital.

Os outros dois ocupantes do automóvel foram transferidos, nesta manhã, para um hospital de Paranavaí, também no noroeste. Eles têm 24 e 30 anos.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Insituto Médico-Legal (IML) de Paranavaí. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Fonte: G1 Paraná