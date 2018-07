UFFS lança processo seletivo de curso em Candói

O campus da UFFS em Laranjeiras do Sul (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) publicou, na última sexta-feira (13), um edital que trata do Processo Seletivo de candidatos a vagas para o Curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas – Licenciatura, mantido no Campus Laranjeiras do Sul, com oferta de Turma Especial no município de Candói.

Podem se inscrever no Processo Seletivo Especial candidatos que possuem o Ensino Médio completo e que se enquadrem em uma das seguintes categorias:

I - Professores(as) em exercício que não possuem curso de graduação e estejam em atividade nas escolas/instituições do campo, nos anos finais do ensino fundamental e/ou ensino médio.

II - Interessados na temática da Educação do Campo e nas Ciências Humanas e Sociais que não possuem ensino superior.

III - Interessados na temática da Educação do Campo e nas Ciências Humanas e Sociais que possuem ensino superior.

Vagas e Inscrições

São oferecidas até 60 vagas para ingresso no segundo semestre de 2018. As inscrições devem ser realizadas presencialmente ou por meio de procuração simples, entre os dias 16 e 31 de julho de 2018, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 11h ou das 14h às 17h, na Secretaria Geral de Cursos do Campus Laranjeiras do Sul.

Também serão aceitas inscrições pelo Correio, via Sedex, aos cuidados da Universidade

Federal da Fronteira Sul – Campus Laranjeiras do Sul, situado na BR 158, km 405, Caixa Postal 106, Laranjeiras do Sul, PR, CEP 85301-970, indicando no destinatário "PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO DO CAMPO", desde que a postagem ocorra até o dia 25 de julho de 2018.

Seleção

O Processo Seletivo consistirá na aplicação de uma prova escrita, de caráter eliminatório e/ou classificatório, visando avaliar a capacidade de sistematização, de síntese, de argumentação e de domínio dos seguintes temas: Educação, Escola e Educação do Campo.

A prova escrita será aplicada no Campus Laranjeiras do Sul, dia 11 de agosto de 2018, conforme previsto no cronograma do edital. O resultado do processo seletivo está divulgado a partir do dia 21 de agosto e o início das aulas deve acontecer dia 3 de setembro de 2018.

O Curso

A oferta da Turma Especial é resultado de um Acordo de Cooperação firmado entre a UFFS e a Prefeitura Municipal de Candói. Será desenvolvido na modalidade presencial, com duração de nove semestres e será desenvolvido em regime de alternância, ou seja, alternando a existência de espaços e tempos de formação em Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC) visando a integração do curso com o espaço de origem do estudante.

As aulas no Tempo Universidade serão concentradas no período matutino e vespertino, somando-se a outras atividades de leitura, atividades culturais e de auto-organização, as quais serão desenvolvidas durante os tempos intermediários e à noite, considerando o princípio organizativo do trabalho.

A hospedagem durante o Tempo Universidade será nas instalações da antiga Casa Familiar Rural de Candói. A hospedagem dos alunos é custeada pelo município de Candói. As despesas com alimentação ficam por conta dos estudantes.

Clique aqui e confira o edital na íntegra

Fonte: Assessoria UFFS.