Última entrevista: Bernardo Carli diz que 2º mandato lhe trouxe maturidade e grandes conquistas à região

(Foto: Arquivo Jornal Correio do Povo)

Na última entrevista publicada pelos jornais Correio do Povo do Paraná, de Laranjeiras do Sul e Extra de Guarapuava, o deputado estadual Bernardo Ribas Carli (PSDB), que conclui em 2018 seu 2º mandato como deputado estadual, falou do atual momento político, as conquistas para Guarapuava e região, como também do seu legado e o futuro político. Confira alguns tópicos da entrevista, publicada em dezembro de 2018, na edição especial comemorativa ao aniversário de Guarapuava.

Jornal Correio (JC) - Qual a sua avaliação deste ano de trabalho como parlamentar?

Bernardo R. Carli - Avalio como um ano muito positivo nas questões inerentes para Guarapuava, principalmente obras e melhorias que são estratégicas de grande valia para a população. O fato de sermos da base do atual Governo nos dá condições de participarmos de audiências e discussões que visam a liberação de recursos. Importante ressaltar a Casa Civil que virou o ponto de encontro dos prefeitos e vereadores, na apresentação das demandas. Como representante de Guarapuava acredito que temos uma avaliação positiva com a população pela nossa dedicação e na defesa dos seus interesses. Trabalhando políticas públicas e procurando melhorar a condições de vida das pessoas.

JC- Como parlamentar em dois mandatos você conseguiu superar os desafios e realizar tudo aquilo que almejava?

Ca’rli - Me sinto feliz atuando nestes dois mandatos como parlamentar. Desde o início quando desejei entrar na vida pública, seria com muita transparência nas minhas ações, onde uma das bandeiras principais levantadas ainda em campanha foi o Hospital Regional, que está com cerca de 75% das obras concluídas. Vai atender pacientes de 40 cidades, com cerca de 1,3 mil servidores atuando num único local. Com isso vamos corrigir um vazio assistencial que já dura quase dez anos. Onde nós lamentamos o fechamento de hospitais em cidades da região. O hospital é uma conquista que marca a união da população e seus representantes eletivos. A maior obra de construção civil do Estado, sendo edificada na nossa cidade. Com cerca de R$ 50 milhões em investimentos, num complexo hospitalar, com equipamentos de alta tecnologia, acessibilidade e espaços de amplo conforto aos pacientes e seus familiares.

JC - Como foi construir este elo de harmonia com os deputados Artagão Junior e Cristina Silvestri. Isso contribuiu para as conquistas e transformações de Guarapuava?

Carli - Olha! Como te falei do Hospital Regional, temos o Centro de Especialidades com mais de R$ 10 milhões em investimentos, as duplicações, Aeroporto Regional, infraestrutura urbana, moradias e tantas outras conquistas relevantes. Logicamente que isso não foi um trabalho isolado, contou com uma parceria com o deputado Artagão, a Cristina e do prefeito Cesar Silvestri Filho. Se tivéssemos cada um puxado para um lado, muitas destas conquistas não teriam acontecido. Construímos uma maturidade política em defesa desta cidade e certamente muitas outras conquistas virão pela frente. O govenador Beto Richa tem sido muito feliz na atenção e dedicação nestes pleitos.

JC - O curso de Medicina da Campo Real e outros cursos de graduação colocam a cidade num patamar universitário de alto nível?

Carli - Certamente subimos mais um degrau na universalização, com a oficialização do Curso de Medicina na Faculdade Campo Real, com isso passamos a contar com uma residência médica na cidade. Já havia vários cursos na área médica e faltava o de medicina para coroar e dar qualidade no ensino superior ofertado aqui. Guarapuava dá um passo gigantesco, onde parabenizo toda comunidade da Campo Real por esta conquista mais que merecida. Temos que destacar o trabalho da professora Lurdes Leal e Edson Aires, pelo projeto que levou a conquista do curso. Somo-me a alegria do Pacheco e demais membros mantenedores. Agora vamos em frente à luta pelo curso de Medicina gratuito na Unicentro, que também é uma das minhas bandeiras de lutas e meta parlamentar.

JC - O Conjunto Habitacional Residencial 2000 começou na gestão do seu pai Fernando Carli. Qual a sensação de ver este projeto concluído pelo atual prefeito Cesar Filho?

Carli - Me sinto feliz e orgulhoso, pois com meu pai que aprendi desde cedo a atuar na política. Fernando Carli tem um legado de obras e conquistas para população guarapuavana. O Residencial 2000 no início não tinha a infraestrutura adequada e o prefeito Carli fez a cessão do terreno e deu início as casas, que contou agora com o trabalho e o empenho do prefeito, Cesar Filho, que brilhantemente concluiu o projeto, incorporando outras ações de infraestrutura, como o alargamento da rua XV de Novembro. Uma união de esforços que resultou em condições e moradias dignas para centenas de famílias, que trabalham e pagam seus impostos.

JC - Seu pai Fernando disse recentemente que você tem a missão de seguir o legado político. Quais são suas pretensões futuras?

Carli - A minha responsabilidade é enorme, porque Fernando Carli tem uma história de lutas e conquistas nesta cidade. Estamos felizes porque buscamos fazer o máximo dentro do que nos propusemos. Não conseguimos ter excedo em tudo, temos muito o que comemorar com a população local e regional. Estamos aptos a continuar este trabalho, ainda mais fortalecido, experiente e querendo fazer muito mais por Guarapuava como deputado estadual.

JC - Qual a mensagem para os guarapuavanos nestes 198 anos de fundação da cidade?

Carli - Meus parabéns a cada guarapuavano que adotou esta cidade para viver, criar seus filhos e prosperar. Moramos numa cidade de povo ordeiro, que recebe muito bem seus visitantes. De pessoas focadas nos seus objetivos e que contribuem de forma significativa, com uma participação muito forte na economia estadual e nacional. Que possamos continuar dando as condições necessárias para que todos tenham uma boa qualidade de vida, com serviços públicos prestados dentro da necessidade de cada cidadão. Obrigado Guarapuava, pela confiança e a maturidade que atingimos na vida pessoal e como parlamentar.