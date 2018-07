Último dia de inscrições no Sant'Ana Fest

Registro da edição do ano passado do festival (Foto: Campo Aberto/Divulgação)

Atenção cantores! Hoje (23) é o último dia de inscrição para o 5° Sant’Ana Fest, o maior festival da música gospel, popular, sertaneja e infantil da Cantu.

O festival será de 26 a 29 de julho, no pavilhão da Matriz Sant’Ana.

No dia 26 acontece a categoria infantil; no dia 27 eliminatórias gospel e popular local e regional; dia 28 eliminatórias sertaneja local e regional; e no dia 29 de julho a grande final das categorias gospel e sertaneja, ambas no local e regional.

Serão mais de R$ 15 mil em prêmios.

Importante lembrar que os finalistas das categorias locais estarão automaticamente classificados para o Laranja da Canção.

Confira o regulamento, as músicas já inscritas e a ficha de inscrição aqui.

Então você que canta, aguarde, não perca esta oportunidade, e se inscreva no 5° Santana Fest.

Fonte: Rádio Campo Aberto.