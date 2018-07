Unicentro abre inscrições para o vestibular de medicina

A entrada do campus Cedeteg da Unicentro, onde será ofertado o curso de medicina (Foto: Divulgação/G1)

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2019 da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), já com vagas para o recém-anunciado curso de medicina. Ao todo, são 41 cursos ofertados pela instituição. 1.120 vagas estão disponíveis. Atualmente, a Unicentro é considerada a 3ª melhor universidade do sul; 7ª melhor universidade estadual brasileira e 34ª melhor universidade do Brasil.

De acordo com informações da instituição, a inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site da Unicentro até o dia 13 de agosto. A taxa é de R$ 150. O candidato preenche online a inscrição e, na sequência, imprime o boleto bancário para pagamento do valor, podendo o recolhimento desse valor ser efetuado até 15 de agosto.

Para realizar a inscrição é necessário o documento de identidade oficial e o CPF. Nos dias de provas, o candidato deve apresentar documento de identidade oficial, com validade nacional, contendo foto e assinatura.

As provas serão realizadas nos dias 16 e 17 de setembro em Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Prudentópolis. O resultado será divulgado no dia 30 de novembro.

MEDICINA

Quando a implantação do curso de medicina foi anunciada, em abril deste ano, o reitor da Unicentro, professor Aldo Bona, confirmou que o curso será ofertado no campus CEDETEG, de Guarapuava, com 40 vagas, inicialmente.

A Unicentro será é quinta universidade do Paraná a ofertar o curso de medicina. Anualmente, são ofertadas 240 vagas para os cursos de medicina das Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Estado (Unioeste).

APP UNICENTRO

Para o vestibular deste ano, a universidade lança uma novidade para facilitar a vida dos concorrentes: é o aplicativo Vestibular Unicentro, que está disponível na Play Store (Android) e App Store (Apple). Ele possui 11 categorias de disciplinas, além de teste com tempo regressivo, assim como é no vestibular.

Além disso, conforme o curso que o candidato pretende ingressar, ele poderá fazer as provas de um determinado grupo de disciplinas. No caso de medicina, por exemplo, o candidato fará as provas do Grupo I, composto por Biologia, Filosofia e Química. Além das provas de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira, que são comuns a todos os cursos.

O aplicativo oferece, ainda, acesso às informações do vestibular, às obras literárias e links para podcast e vídeos com dicas sobre esses livros. É possível, também, acompanhar sua evolução nos simulados por meio de gráficos.

Fonte: RSN.