Prefeito e as mulheres da comunidade descerraram a faixa (Foto: Divulgação)

Na tarde de ontem (9), o prefeito de Virmond, Neimar Granoski, acompanhado da secretária de Assistência Social, Marliza Granoski e da equipe de governo, entregou na comunidade de Linha Cavernoso a pequena obra que servirá como espaço para o encontro do antigo Clube de Mães, agora chamado de Grupo de Mulheres Unidas Venceremos.

Segundo o prefeito, a obra vem a atender as demandas do grupo de mulheres da comunidade na parte de cursos, orientações, entre outros. “Graças ao esforço destas mulheres, o grupo ainda estava unido, mas sem condições estruturais, pois a antiga casinha que servia como espaço para elas estava caindo aos pedaços”, destaca.

EXTENSÃO

Marliza Granoski, secretária de Assistência Social, salientou a reestruturação e reativação dos antigos clubes de mães. “Quando assumi a pasta existiam apenas três clubes de mães, agora já totalizam 13. Com muito carinho e dedicação, não medimos esforços em reorganizar e levar conhecimento a todas por meio de capacitações e orientações”, diz.

Para a presidente do grupo, Lurdes Chruscinski de Oliveira, o novo espaço é grande conquista do governo Neimar. “Estamos maravilhadas com este novo espaço. Com ele, não só as mulheres ganham, mas toda comunidade. Para nós será multifuncional e, com certeza, levaremos muito aprendizado para dentro de nossas casas por meio de capacitações que acontecerão neste lugar”, declara.

A pequena obra teve o investimento de recursos próprios do município e o apoio da comunidade.