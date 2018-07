Vacinar seu filho não opção, é obrigação

Dona Neuraci, que atualmente mora em Laranjeiras do Sul (Foto: Divulgação)

Doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde. Baixas coberturas vacinais, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, acendem "uma luz vermelha" no país. No Amazonas e em Roraima, com o surto de sarampo, há cerca de 500 casos confirmados e mais de 1,5 mil em investigação. No outro extremo do país, o Rio Grande do Sul também confirmou seis casos da doença este ano. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) o certificado de eliminação da circulação do vírus.

De acordo com a técnica em Execução e coordenadora do Setor de Imunização da 5ª Regional de Saúde, Carla Ribeiro, esse surto de sarampo que atinge Roraima e Amazonas, é um alerta para a população do Paraná também.

“Temos que manter uma homogeneidade da cobertura vacinal, todos os anos precisamos vacinar 100% do público-alvo. Se um ano é vacinado 80%, ficam 20% sem a proteção, no outro ano, se vacinar 90%, já são mais de 10% sem vacinação, o que chamamos de bolsões suscetíveis. A cada ano o número de não vacinados vai aumentando e chega um momento que pode ter um surto da doença”, cita Carla destacando que para evitar o sarampo, caxumba, rubéola e varicela, as vacinas disponíveis são a Tríplice Viral e a Tetra Viral.

Em 2017, o Ministério da Saúde havia alertado para a necessidade de reforçar a vacinação tríplice por causa do aumento de casos na Europa. A primeira dose da vacina, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, deve ser tomada aos 12 meses de idade. Aos 15 meses, é necessária uma dose da vacina tetraviral, que corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral mais uma dose da vacina contra a varicela.

De acordo com o Ministério, crianças de até 4 anos ainda podem receber a vacina tetraviral, caso haja atraso na imunização. A partir dos 5 anos e até os 29 anos de idade, deverão ser administradas duas doses da vacina tríplice viral.

Pessoas de 30 a 49 aos de idade devem receber uma só dose da vacina tríplice viral, caso não tenham sido vacinadas na idade correta.

POLIOMIELITE

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 300 municípios do Brasil não vacinaram nem metade dos bebês até um ano contra a poliomielite. “Não há nenhum município da 5ª Regional que está incluído nesses números negativos, mas é importante ressaltar que em breve, teremos a campanha da Pólio e os pais devem levar seus filhos para vacinar. Pais, previnam seus filhos”, destaca Carla.

CONSEQUÊNCIA

A Dona Neuraci Savi, hoje com 51 anos, que usa cadeira de rodas por conta de não ter tomado a vacina da poliomielite, destaca a importância da vacinação. “Com quatro anos tive a polio… e a vacina só chegou próximo de onde eu morava (Porto Barreiro) quando eu já estava com oito anos. Hoje tenho paralisia e dependo de cadeira de rodas. Digo aos pais, hoje é tudo mais prático, as unidades de saúde ofertam as vacinas, não deixem de vacinar seus filhos, pois as consequências são negativas”, solicita.

COBERTURA

De acordo com Carla Ribeiro, da 5ª Regional, há um alerta para as vacinas de Menincococica Conjugada C e Peneumococica, que estão com cobertura de 40% até maio deste ano. Confira a cobertura vacinal, por municípios:

Origem da Informação: VACINAÇÃO Região População BCG FA PENTAVALENTE MENINGO CONJUGADA C PNEUMOCOCICA POLIOMIELITE ROTAVIRUS 4104428 – CANDÓI 239 107,45 123,51 97,41 86,36 87,36 97,41 89,37 4104451 - CANTAGALO 204 95,29 98,82 72,94 70,59 70,59 70,59 76,47 4108452 - FOZ DO JORDÃO 91 68,57 55,38 89,67 84,4 58,02 87,03 65,93 4108650 - GOIOXIM 106 92,83 90,57 79,25 92,83 90,57 79,25 92,83 4113304 - LARANJEIRAS DO SUL 467 119,23 105,35 90,96 88,39 101,24 90,96 98,18 4115457 - MARQUINHO 49 102,86 151,84 142,04 146,94 151,84 137,14 151,84 4117057 - NOVA LARANJEIRAS 159 102,64 101,13 93,58 86,04 90,57 95,09 90,57 4119301 - PINHAO 518 83,86 93,13 94,52 100,08 99,61 92,66 100,08 4120150 - PORTO BARREIRO 44 76,36 87,27 98,18 76,36 81,82 98,18 98,18 4121752 - RESERVA DO IGUACU 106 110,94 90,57 101,89 108,68 106,42 101,89 99,62 4122156 - RIO BONITO DO IGUACU 259 83,4 88,96 76,91 73,2 69,5 75,98 69,5 4128658 - VIRMOND 60 92 100 112 116 112 112 112 TOTAL 2302

PROTEÇÃO

Bcg- Protege contra Tuberculose

Fa -protege contra Febre Amarela

Pentavalente – Protege Difteria/Tetano/Coqueluche/Meningite Por Haemophilus Influenzae B E Hepatite B

Rotavirus- Protege Contra As Diarreias Por Rotavirus

Poliomielite 1,2 E 3, Temos A Vip Que Protege Contra Poliomielite

Menigococica C Conjugada – Protege Contra Meningite Do Tipo C

Peneumococia 10 Valente – Protege Pneumonias, Meningite, Otites E Sinusite Que Compõe Os Sorotipos.