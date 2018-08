Vale tudo!

Partida está marcada para as 20h30 de hoje, no Tarumã (Foto: JCPP)

Chega ao fim na noite de hoje (4) a primeira fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze. Apesar disso, ainda existem muitas questões pendentes e elas devem ser colocadas em cheque nos jogos desta noite. As atenções se voltam para um dos maiores clássicos do interior do Paraná e o maior da Cantu no Futsal. O Derbi Cantuense entre Quedas e AEL será jogado logo mais às 20h30 de hoje, no Tarumã, casa do Quedas, e define qual deles avança e qual fica pelo caminho.

GO!

A última rodada de alguma competição só por si já cerca os torcedores de expectativas e reserva muitas emoções. Mas e quando nela tem-se um clássico? Ah...aí meu amigo, a dose de emoção é dobrada! O Dérbi Cantuense desta noite vale a vaga na próxima fase do estadual. Relembre como foi o primeiro duelo entre as equipes no certame.

No dia 16 de junho AEL e Quedas se enfrentaram no Laranjão pela 7ª rodada da Bronze. O Quedas abriu 2x0 com gols de Mauro. O Tricolor perdeu a chance de diminuir a contagem com Luiz Marques, que desperdiçou uma penalidade. Mesmo assim, os comandados de Nelson Ramos conseguiram arrancar o empate com Michel e Daniel. O time laranjeirense só não saiu com os três pontos por causa da brilhante atuação de Dia, o goleiro do Quedas.

Quase dois meses passados e as situações mudaram de figura. Dia deixou o Quedas rumo ao São Miguel, clube da Série Prata. E se antes a equipe de Emerson Rodrigues estava consolidada no G5, hoje o time está pressionado e caso não vença, poderá dar adeus ao campeonato.

Na AEL a situação é, na teoria, um pouco mais cômoda. Um empate leva o time do goleiro Rodrigo Scheis à próxima fase.

CAC

O Cantagalo já está classificado e assim como o Coronel já sabe que sua posição na tabela não será alterada independente do resultado do duelo de hoje. Porém, engana-se quem pensa que os clubes tratam a partida com desleixo e pouparão atletas. Muito pelo contrário. A expectativa para a partida é grande. Em Coronel, há um sentimento de ‘dor de cotovelo’, já que o Galo foi o único a vencer o time do sudoeste até aqui. Pensando nisso, a torcida tem incentivado o elenco a dar o troco no esquadrão da Cantu. O técnico Veto não quer deixar barato: o CAC vai completo e quer a vitória.

FINALIZARAM SEUS TRABALHOS

A última rodada já começou. Na quarta (1), o Catanduvas, já desclassificado, encerrou sua participação com vitória: 5x3 sobre Marechal Cândido Rondon. Já na quinta, o Itaipulândia bateu Nova Santa Rosa também por 5x3 e ficou com a vice-liderança do Grupo A.

A última rodada coloca em cheque as quatro vagas restantes. Já estão classificados: Medianeira, Nova Santa Rosa, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Coronel Vivida, Chopinzinho, Cantagalo, Faxinal, Tapejara, Ivaiporã, Telêmaco Borba e Iate Londrina. Brigam pelas quatro vagas: AEL, Quedas, Francisco Beltrão, Imbituva, Bituruna e Renascença. Estão eliminados: Entre Rios, Catanduvas, União da Vitória, Joaquim Távora e Iretama.