Veículo da saúde de Rio Bonito sofre grave acidente na BR 277

O veículo capotado fora da rodovia (Foto: Divulgação)

Mais um grave acidente na BR 277 envolveu quatro pessoas na madrugada de ontem (31) em Palmeira.

Entre elas uma criança, que devido aos ferimentos foi transferida para um hospital de Curitiba.

O acidente ocorreu por volta das 5h30, no Km 167 da rodovia, na rotatória de acesso à Avenida Daniel Mansani, próximo ao Restaurante Girassol.



De acordo com os Bombeiros, o motorista seguia com um veículo da Secretaria da Saúde do município de Rio Bonito do Iguaçu, com três ocupantes, sendo dois pacientes um jovem de 16 anos e uma criança de três anos acompanhado de sua mãe, que buscavam atendimento de saúde na Capital do Estado.



O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou até o Pronto Atendimento da cidade, o motorista com suspeita de fratura na clavícula, o rapaz de 16 anos com ferimentos leves e a criança com maior gravidade.



Segundo informações do hospital Santa Casa, o menino foi transferido de ambulância, acompanhado pela sua mãe, até o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, informações dão conta que o menor se encontra em tratamento contra o câncer.



O motorista do veículo e o jovem continuam internados em Palmeira.



Via Radio Ipiranga.