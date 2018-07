Veículo é consumido por incêndio na entrada da UFFS

O carro sendo destruído pelas chamas (Foto: Divulgação/Lenocir Ovsiani)

Um incêndio em veículo foi registrado na tarde de hoje (17), perto das 13h28, na BR 158 em Laranjeiras do Sul.

O incidente ocorreu no trevo de acesso à Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), quilômetro 405 da rodovia.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros (CB) de Laranjeiras, que tenderam ao caso, um Fiat Palio EX de cor cinza foi destruído pelas chamas.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local apoiando os trabalhos, a fim de também fazer a remoção do veículo do local.

Nenhuma vítima foi registrada no incêndio. Segundo informações do local, as causas do fogo são de falha mecânica. Mais informações a qualquer instante.