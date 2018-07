Velório de Bernardo Carli será na prefeitura de Guarapuava, conforme assessoria

A assessoria de comunicação do deputado Bernardo Carli fez uma publicação na página oficial do parlamentar às 16 horas de hoje (22), falando sobre a morte e afirmou que o velório acontecerá na prefeitura de Guarapuava, em horário ainda a ser confirmado.

"Com os corações arrasados informamos o falecimento do Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli ocorrido na manhã deste domingo, 22 de julho de 2018, em decorrência de um acidente de avião. Ele estava indo a União da Vitória para cumprir agenda de trabalho.

Guarapuava e toda a região estão de luto por esta gigantesca perda. Mas sabemos que o céu está em festa para recebê-lo. Ele que era um grande sonhador e trabalhador, fazendo amigos por onde passava, sempre com alegria e humildade. Era realizado com o trabalho de representatividade pública e com as contribuições que pode dar ao Estado do Paraná.

Descanse em paz, nosso eterno amigo!

O velório será na prefeitura de Guarapuava em horário a ser confirmado", dizia a publicação.