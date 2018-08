Vídeos mostram Manvailer agredindo e arrastando Tatiane

Frame da agressão retirado de um dos vídeos (Foto: Divulgação/Massa News)

Câmeras de segurança do prédio onde a advogada Tatiane Spitzner foi encontrada morta, mostram momentos em que a jovem é agredida pelo marido e principal suspeito da morte, Luiz Felipe Manvailer, que está detido na Penitenciária Industrial de Guarapuava.

Os vídeos foram liberados à Rede Massa após a emissora pedir oficialmente à Justiça que liberasse o conteúdo gravado.

As cenas são fortes e mostram primeiro a agressão sofrida por Tatiane dentro do carro. Logo depois o casal entra no prédio e a advogada é agredida dentro do elevador antes de entrar no apartamento onde os dois moravam. Por volta das 2h57 da madrugada daquele dia 22 de julho, imagens também flagraram a queda de Tatiane.

Logo depois, uma câmera dentro do elevador, mostra o suspeito arrastando o corpo da advogada para o apartamento, ele aparece já com a camisa cheia de sangue.

Por fim, a mesma câmera do elevador mostra Manvailer já com uma camiseta limpa e também limpando os rastros de sangue deixados pelo corpo de Tatiane.

Para acusar o professor, a defesa da família da advogada anexou na última terça-feira (31) diversos prints de conversas entre Tatiane e uma amiga ao processo. No material apresentado, a advogada relata ter medo do marido.

Luís Felipe Manvailer já foi indiciado por homicídio qualificado e feminicídio pela morte de Tatiane.

Fonte: Victória Fontana/Massa News e Daniel Petroski

Confira os vídeos abaixo: