Vingança pode ser a motivação da chacina em Pinhão

O carro onde as vítimas estavam durante o assassinato (Foto: Divulgação/Valdinei Ferraz)

A Polícia Militar (PM) afirmou ontem (24) que o assassinato a tiros dos quatro irmãos, em Faxinal dos Albinos, localidade de Pinhão, foi um acerto de contas entre duas famílias rivais. Até esta manhã, ninguém havia sido preso.

"A princípio, esses indivíduos [os irmãos] foram autores de homicídios com a família em conflito no ano passado", disse o tenente Gustavo Dias.

Em setembro do ano passado, quatro homens morreram baleados na localidade de Faxinal dos Albinos. Ainda de acordo com a PM, as duas famílias disputam terras na localidade há anos.

Os irmãos foram mortos com tiros de espingarda calibre .12 e revólver calibre .38. A PM informou que não foram encontradas armas de fogo no local, apenas estojos vazios e alguns projéteis. No carro onde estavam os irmãos, havia coldres de revólveres e facões.

"Da maneira como ocorreu, a princípio, os indivíduos estavam esperando na barreira do barranco a passagem das pessoas pela rodovia. Na medida que passaram, os disparos foram efetuados. O armamento que eles tinham foram retirados e levados com os autores", afirma.

Ainda conforme a PM, a vítima mais velha tinha passagem pela polícia por disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo e ameaças. A Polícia Civil investiga o caso e também não descarta a possibilidade das vítimas terem sido mortas porque são suspeitas de furtos na região.

"Um veículo com características semelhantes ao utilizado pelas vítimas estaria na região cometendo furtos. Um detalhe interessante é que ele estava com as placas do carro encobertas por sacolas plásticas", disse o delegado-chefe Rubens Miranda Júnior.

Ainda conforme o delegado, ainda é "prematuro" tirar conclusões. As vítimas foram sepultadas na tarde desta terça (24), em Pinhão.

Via: RPC.