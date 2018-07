Virmond: assaltantes armados rendem e amarram família

Viatura da PM (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar (PM) de Virmond foi até a localidade Linha Campo das Crianças, zona rural do município, onde um solicitante informou que havia sido vítima de roubo em sua propriedade, perto das 17 horas.

De acordo com a vítima, três indivíduos com o rosto coberto, portando cada um deles espingardas, dizendo para que não reagissem.

A abordagem dos autores aconteceu na parte externa da residência, próximo ao curral, e no instante em que os autores deslocavam com as vítimas para a residência, a neta do casal que estava dentro de casa, ao perceber o que estava ocorrendo, fugiu pulando por uma das janelas da casa e se escondendo.

Um funcionário da propriedade também correu e conseguiu se esconder. Segundo as vítimas, um casal homem (65) e mulher (64), os autores estavam com capuz de cor azul que podiam somente ver os olhos, e as vítimas não lembraram mais detalhes das roupas, sendo dois de estatura mediana de pele morena clara e o terceiro de estatura baixa e pele morena clara também.

Relataram que foram então amarrados com cordas e enquanto um dos indivíduos permanecia próximo a eles, os outros vasculhavam a casa.

Segundo o casal, um dos autores disse momentos antes de lhe amarrar que sabiam que ele possuía um revólver e uma espingarda de pressão e que teriam vindo buscar.

Depois de aproximadamente meia hora, os autores saíram da residência levando uma espingarda Rossi calibre .36, uma carabina de pressão marca Rossi, um revólver calibre .38, marca Taurus, cromado, com capacidade de seis tiros, uma televisão marca AOC de 60”, certa quantia em dinheiro, um relógio de pulso marca Orient cromado e um telefone celular Motorola.

Os suspeitos voltaram pelo mesmo trajeto em que chegaram, por meio a lavoura que dá acesso ao curral.

Durante a coleta de dados junto as vítimas, estas relataram que quando sua neta de 11 anos de idade fugiu, avistou nas proximidades da propriedade dois veículos que ela diz ser um Gol de cor prata e um utilitário que não soube precisar a marca e modelo.

A equipe realizou patrulhamentos e abordagens, porém sem êxito na localização dos autores.

Via: Portal Cantu.