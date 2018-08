Vítima carbonizada no acidente em Candói era de Goioxim

O local da tragédia (Foto: Divulgação)

Uma família de Goioxim assumiu a responsabilidade pelo corpo do homem que morreu em um acidente na tarde dessa quarta-feira (8), na BR 277, entre Guarapuava e Candói.

O nome da vítima ainda não foi revelado e a identificação oficial também não ocorreu, já que o corpo do homem foi carbonizado A identificação oficial, segundo o Instituto Médico Legal (IML), ocorrerá apenas após exame de DNA.

O acidente ocorreu no KM 367, envolvendo um veículo de passeio, modelo Gol, com placas de Goioxim, e um caminhão com placas de Francisco Beltrão. O homem que morreu conduzia o Gol. Ambos os veículos pegaram fogo após a colisão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente não são claras. O que se sabe é que o Gol seguia no sentido Curitiba, quando invadiu a pista contrária e atingiu a carreta. Ambos foram jogados para fora da pista.

O estado de saúde do motorista do caminhão não foi divulgado pelas autoridades que atendem a ocorrência.

