Vítimas do trágico acidente em Catanduvas são veladas em Ibema

O carro completamente destruído na colisão (Foto: Divulgação)

Três, das quatro vítimas do grave acidente registrado na BR 277, em Catanduvas na tarde de ontem (6), são veladas no Ginásio Municipal de Ibema. As vítimas eram moradoras de Ibema e estavam voltando de uma audiência. Uma das vítimas estava de carona para retornar para casa.



Ilário Mossola de 50 anos e Antonio Carlos Pereira de 48 anos eram agricultores e muito conhecidos na cidade. Já João Pedro Neto da Silva, de 61 anos trabalhava como operário. Pedro Ortiz dos Santos de 75 anos, conhecido como Pedro Paraguaio, era morador de Campo Bonito. Pedro é velado na capela mortuária de cidade natal.



O sepultamento das três vítimas moradoras de Ibema está marcado para às 16 horas, no Cemitério Municipal.

Aos amigos e familiares das vítimas, os sinceros sentimentos de toda a equipe Correio.

Via Catve.