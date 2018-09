Virmond e Foz do Jordão se enfrentaram no futebol 7 durante a manhã de hoje (7), pelo Jarcan's 2018, na quadra do lago.

Ainda no primeiro tempo, com a bola caindo dentro do lago, um dos jogadores da partida mergulhou na água para fazer o resgate e continuar a partida.

Depois do imprevisto, a partida sendo liquidada pela equipe de Foz, que derrotou Virmond pelo placar de 3 x 1. Confira as fotos: