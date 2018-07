Você sabia que hoje é o Dia de Star Wars? Entenda

"Que o quatro de maio esteja contigo." (Foto: Divulgação/Internet)

O 4 de maio pode parecer apenas mais um dia comum na vida de qualquer pessoa, mas não se você é fã da saga Star Wars. A franquia, criada por George Lucas, chegou ao cinema em 1977, mas já virou desenho animado, boneco de ação, jogo eletrônico e, enfim, quase um culto entre os seus adeptos.

A vivência desse mundo de Guerra nas Estrelas é tão grande que os fãs celebram o dia 4 de maio como uma espécie de feriado não oficial. O dia é marcado por celebrações e se você tem perfis em redes sociais, é bem provável que já tenha visto algum amigo comemorando o Dia de Star Wars.

E por que 4 de maio?

Uma das citações mais famosas da franquia, que se repete em vários filmes, é “Que a Força esteja com você”. Em inglês, idioma original da obra de George Lucas, a citação fica assim: “May the Force be with you”.

Assim, era muito comum que os fãs da série fizessem um trocadilho com esta frase, dizendo “May the Fourth be with you" — traduzindo: Que o 4 de maio esteja com você.

Apesar da tradução para o português tirar o sentido da frase, é claro que os fãs brasileiro de Star Wars não deixariam de celebrar esta data que surgiu entre os adeptos de Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Hans Solo, Luke Skywalker, Princesa Leia e Darth Vader.

Oficialmente, a primeira celebração do 4 de maio como Star Wars Day aconteceu em 2011, por meio de um encontro organizado por fãs da cidade de Toronto, no Canadá. A moda pegou e, desde então, isso vem se repetindo a cada ano.

O apelo da data se tornou tão grande que a própria Lucasfilms — e, agora, a Disney, atual detentora dos direitos sobre a franquia — possui um site especial em sua página apenas com material relacionado ao Dia de Star Wars.

Textos, vídeos e fotos ensinam a celebrar a data, seja com a roupa certa ou com a comida ideal. Desde 2013, a Disney realiza uma série de atividades especiais em seus parques durante o Star Wars Day.

Então, que a Força esteja com você em mais um 4 de maio.