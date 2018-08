“Ações planejadas são determinantes na qualidade do ensino”

Mais de 50 pessoas, entre diretores de escolas públicas e particulares e pedagogos participaram da solenidade (Foto: Divulgação)

Promover um espaço de articulação e de discussão entres as redes de educação estadual, municipal e particulares foi o objetivo da reunião técnica que ocorreu ontem (9) na sede do NRE de Laranjeiras do Sul, a qual contou com aproximadamente 50 pessoas. Entre elas, secretários municipais de Educação, técnicos das secretarias, diretores das escolas particulares e pedagogos das escolas indígenas.

A ocasião serviu para traçar estratégias de trabalho visando a melhoria da qualidade da educação da região, amparadas nos documentos legais que embasam a oferta dos cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais. Isso ocorre por conta das adequações curriculares a serem realizadas, tendo em vista o que prevê a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada em dezembro de 2017 pelo governo brasileiro.



AÇÕES DIRECIONADAS

“Por julgarmos que uma ação intencional e planejada é determinante para impulsionar a qualidade do ensino, realizamos junto aos secretários de Educação dos 10 municípios jurisdicionados ao NRE de Laranjeiras do Sul, um cronograma de ações a ser implementado a partir da próxima semana. O cronograma prevê períodos de estudos para adequação dos currículos, reformulação dos projetos políticos pedagógicos das escolas e centros de educação infantil e adequações necessárias por conta da legislação educacional em vigor”, diz chefe do Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul, Lidio dos Santos.

“Sabe-se que há um grande trabalho a ser feito pelas escolas, com orientação de suas respectivas mantenedoras e em conjunto ao NRE. Dessa forma, haverá tempo hábil para a concretização dos trabalhos”, complementou Lidio.

O chefe do NRE também enfatizou a importância da articulação das redes de ensino para o bom andamentos das instituições de educação e os resultados satisfatórios de aprendizagem dos estudantes. Sob a coordenação da técnica responsável Fátima Bulegon os trabalhos darão prosseguimento na próxima semana.