Aos 28 anos, morre DJ Avicii

Dj Avicii morre aos 28 anosO produtor sueco e DJ conhecido como Avicii foi encontrado morto em Omã.

A publicitária Diana Baron disse em um comunicado que o DJ de 28 anos, nascido Tim Bergling, estava em Muscat, Omã.

"A família está arrasada e pedimos a todos que por favor respeitem sua necessidade de privacidade neste momento difícil", disse o comunicado.

Avicii foi um dos pioneiros do contemporâneo Electronic Dance Movement e um raro DJ capaz de fazer tours pela arena em todo o mundo. Ele ganhou dois MTV Music Awards, um Billboard Music Award e ganhou duas indicações ao Grammy. Seu maior sucesso foi "Le7els".

Sua morte aconteceu poucos dias depois de ele ter sido indicado ao Billboard Music Award como melhor álbum de dance / electronic por seu EP "Avicii (01)". Ele foi indicado ao lado de seus pares, que tomaram EDM mainstream da tarde - The Chainsmokers, Calvin Harris e Kygo.

Os sucessos do Avicii incluem "Wake Me Up!" "The Days" e "You Make Me." Ele é o tema do documentário Levan Tsikurishvil de 2017 "Avicii: True Stories".

Avicii já havia sofrido pancreatite aguda, em parte devido ao consumo excessivo de álcool. Depois de ter sua vesícula biliar e apêndice removidos em 2014, ele cancelou uma série de shows na tentativa de se recuperar. Ele deixou de fazer turnê em 2016, mas continuou fazendo música no estúdio.



"Foi uma jornada muito louca. Comecei a produzir quando tinha 16 anos. Comecei a fazer turnê quando tinha 18 anos. Daquele momento em diante, eu acabei de chegar a 100%", disse Avicii à revista Billboard em 2016.

"Quando eu olho para trás na minha vida, eu penso: uau, eu fiz isso? Foi o melhor momento da minha vida em certo sentido. Ele veio com um preço - muito estresse, muita ansiedade para mim - mas foi a melhor jornada da minha vida ".

No ano passado, ele postou esta mensagem em seu site, prometendo continuar criando: "A próxima etapa será toda sobre o meu amor de fazer música para vocês. É o começo de algo novo."

