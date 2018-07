Deputado Bernardo Carli morre após aeronave em que estava cair

Um avião de pequeno porte caiu no final da manhã deste domingo (22), próximo uma balsa no interior de Paula Freitas, divisa com o município de Irineópolis. Duas pessoas morreram. O deputado Bernardo Ribas Carli e o piloto seriam as vítimas.

De acordo com o portal VVale, de União da Vitória, o local é de difícil acesso, e o avião está completamente destruído.

Moradores da região relataram ter visto a aeronave sobrevoando o Rio Iguaçu e caindo repentinamente.

A aeronave saiu de Guarapuava, região central do Paraná, com destino a União da Vitória.

Em breve outras informações.