BIM – O futuro da Arquitetura e Engenharia

O conceito de tecnologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de Informação da Construção) é uma das novidades mais promissoras dentro do mercado de Arquitetura, Engenharia e Construção. Este conceito envolve o gerenciamento de informações dentro de um edifício, desde a fase inicial de projeto, criando um modelo digital que abrange todo o ciclo de vida da edificação.

Difícil?! Não…O BIM pressupõe que o projetista modela o edifício virtual, desde a fase de concepção arquitetônica, passando pelos detalhes construtivos e finalizando com a quantificação rigorosa dos materiais e acabamentos. Isso tudo utilizando ferramentas de projeto que permitem gerenciar diversas equipes interdisciplinares, minimizando erros comuns ao processo de projeto em 2D.



Maquete eletrônica



Ou seja, hoje é possível com tecnologia BIM criar uma edificação a partir da maquete eletrônica, gerando plantas, cortes e vistas, além de simular os detalhes estruturais, interferências externas e internas, cálculos de eficiência energética, entre outros detalhes, de forma que cada um dos componentes criados no projeto seja automaticamente associado aos outros, gerando uma informação completa ao final do processo.

O uso do BIM pode, por exemplo, gerar uma quantificação automática e precisa nos orçamentos, minimizando a sobrecarga da atividade de orçamentação e reduzindo erros. Com ferramentas BIM ao modificar o projeto em 3D, todos os desenhos e documentos são atualizados e da mesma forma, os quantitativos são recalculados.

O sistema BIM vem sendo cada vez mais utilizado por escritórios de Arquitetura e Engenharia tanto no Brasil quanto no exterior, sendo que lá fora, alguns governos como da Noruega, Alemanha, Singapura e Hong-Kong já utilizam esta tecnologia em projetos-piloto, para o total gerenciamento de suas edificações.



Tendência

O BIM ainda não faz parte totalmente do processo de projeto, no entanto, está claro que a tendência de adoção desta tecnologia é irreversível. Por suas vantagens em relação ao processo de projeto 2D, cada vez mais essa tecnologia tem atraído os profissionais da área. Os fabricantes de softwares CAD tem aprimorado as possibilidades dos programas e também a integração e interoperabilidade entre os diversos softwares disponíveis no mercado.

Um deles é o Revit Architecture, da Autodesk. O Revit é um programa de projeto arquitetônico criado baseado no uso da tecnologia BIM. Qualquer alteração nos componentes de projeto gera automaticamente a alteração dos documentos 2D (plantas, cortes, elevações), criando desenhos consistentes e completos. Além disso, o Revit pode ajudar no fluxo de trabalho entre equipes, gerenciando melhor o tempo nos processos projetuais.

Quer aprender a utilizar este software? Comece a utilizar o Revit com a Render, através do nosso curso online. Aproveite e fique ligado nas novidades que serão lançadas em breve, tanto neste software, quanto nos processos de tecnologia BIM. Clique aqui e conheça nosso curso.