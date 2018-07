Depen abre inscrições para 1.156 vagas de PSS no Paraná

DEPEN Paraná. (Foto: Divulgação/Internet)

Iniciou-se nesta segunda feira (4) o período de inscrições para os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de agentes de cadeia do Paraná.

As inscrições seguem até 12 de junho, apresentam para todos os municípios da Cantuquiriguaçu vagas previstas, dentre as regiões administrativas de Guarapuava e Cascavel.

Ao todo, 1.156 vagas serão ofertadas. Para a região administrativa de Guarapuava, composta por sete municípios da Cantu, 48 vagas estão disponíveis, sendo 40 delas para homens e oito para mulheres. E na de Cascavel, composta por 14 municípios da Cantu, são 111 vagas disponíveis, sendo 35 femininas e 146 masculinas.

De acordo com informações do Governo do Estado, a previsão de início dos trabalhos na função é a partir de 21 de julho. O salário é de R$ 3.024,16 e a seleção é válida por um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, o regime de plantão dos profissionais é de 12 horas x 36 horas, com duas folgas mensais.

O processo seletivo consistirá em uma prova de títulos referentes à escolaridade, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. Podem se inscrever para a vaga homens e mulheres maiores de 18 anos e com ensino médio completo.

“A apresentação de títulos se refere a cursos em qualquer área de formação de segurança e de vigilância. Também conta na pontuação a experiência dentro de delegacias de polícia ou em presídios”, explicou o secretário especial de Administração Penitenciária, coronel Élio de Oliveira Manoel.

As inscrições para o PSS são gratuitas. Confira o edital: