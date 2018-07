Homem de 79 anos é preso acusado de estuprar a própria neta de quatro anos em Guarapuava

A Polícia Militar de Guarapuava atendeu uma denúncia de abuso sexual na noite desse domingo (01), no bairro Boqueirão.

A vítima seria uma criança de quatro anos. O suspeito é o avô da criança, que tem 79 anos.

O caso foi atendido às 20h40, na Avenida Rubens Siqueira Ribas. A mãe da criança informou aos policiais que a sua filha estava no quarto com o avô no momento do abuso. Ele teria passado a mão nas partes íntimas da criança.

O homem recebeu voz de prisão. Os envolvidos foram encaminhados à 14ª Subdivisão Policial de Guarapuava.

Via: Rede Sul Notícias.